In der nächsten Woche, am 7. August, wird Dead Cells für PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. In dem Metroidvania-Plattformer mit dem Prädikat "Rogue-lite" geht es darum, ein weitläufiges Schloss, das sich stets verändert, zu erkunden, sofern man es schafft, die Gegner in '2D-Souls-lite'-Manier zu bekämpfen. Checkpoints gibt es nicht. Die zentralen Spielelemente "Töten, sterben und aus den Fehlern lernen" werden im animierten Trailer veranschaulicht.