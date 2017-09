Video "Xbox One Trailer" zu Danger Zone - 4Players.de

Warum hat das so lange gedauert, bis die Idee mit den Crash-Kreuzungen nach Burnout wieder aufgegriffen wurde? Nun ja, das kleine Studio Three Fields Entertainment aus Ex-Burnout-Machern macht mit Danger Zone viel richtig. Das Reinbrettern in den simulierten Verkehr, der explosive Smashbreaker und das in Zeitlupe steuerbare Wrack nach der Explosionen fühlen sich fast wie damals bei Burnout an. Planung, Geschicklichkeit und Timing sind nötig, um das größtmögliche Chaos auf den Kreuzungen anzurichten und möglichst viele Punkte mit bescheuert agierenden KI-Fahrern zu sammeln, die mit Vollgas in die Blechlawine donnern. Schade nur, dass der Umfang mit 20 Crash-Schauplätzen ziemlich mager ausfällt und das Schadenssystem bei den Fahrzeugen allerhöchstens rudimentär ist. Hier wäre mehr drin gewesen, zumal das virtuelle Crash-Test-Szenario nicht übermäßig gelungen ist. Das Revival ist prinzipiell geglückt, wird jedoch vom Umfang und einigen Unzulänglichkeiten getrübt.