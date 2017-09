Video "Launch-Trailer" zu Bloody Zombies - 4Players.de

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon



Loading Loading 1:12 Min.

Story-Trailer

Der Trailer erlaubt einen Blick auf die Geschichte von Nights of Azure 2: Bride of the New Moon. Die Fortsetzung von Nights of Azure des Entwicklers GUST erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Switch.

12.09.2017

Views: 98