Need for Speed Payback: Willkommen in Fortune Valley

Need for Speed Payback wird in Fortune Valley spielen. Die laut Electronic Arts und Ghost Games bisher "größte offene Spielwelt in der NfS-Serie" wird Berge, Canyons, eine Wüste und eine Stadt umfassen. Jedes dieser Gebiete wartet mit Sehenswürdigkeiten, Events, Sammelobjekten etc. auf.