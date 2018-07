Die Konsolen-Versionen von Human: Fall Flat (PS4, Switch und Xbox One) werden am 28. August 2018 via Update mit dem (kostenlosen) Acht-Spieler-Multiplayer-Modus versorgt. Das Update erlaubt es Spielern, ihre eigenen Lobbys zu erstellen und bis zu sieben Freude einzuladen, um mit ihnen zusammen die Kampagne zu erleben. Zusammen gilt es dann, die Umgebungen voller physikbasierter Rätsel mit mehreren Bobs zu durchstreifen.