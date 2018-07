Video "Ankündigung Verkaufsstart" zu Flat Heroes - 4Players.de

Human: Fall Flat



Loading Loading 1:01 Min.

Multiplayer-Update (Konsolen)

Die Konsolen-Versionen von Human: Fall Flat (PS4, Switch und Xbox One) werden am 28. August 2018 via Update mit dem (kostenlosen) Acht-Spieler-Multiplayer-Modus versorgt. Das Update erlaubt es Spielern, ihre eigenen…

04.07.2018

Views: 142