Video "Bonus-Episode: Lebewohl - Hinter Den Kulissen" zu Life is Strange: Before the Storm - 4Players.de

Leider fühlt sich die zweite Episode von Life is Strange: Before the Storm zu sehr wie ein Lückenfüller an. Zwar wird versucht Momente zu kreieren, die an den Vorgänger erinnern, aber bis auf Rachel wird den Charakteren zu wenig Raum gelassen, um wirklich mit Chloe zu interagieren. Auch beim Rätseldesign könnte so langsam mal mehr kommen als die ohnehin schon langweiligen Mechanismen des Vorgängers zu kopieren. Bleibt zu hoffen, dass die dritte Episode wieder etwas mehr Feuer hat und einen guten Abschluss bietet.

Einschätzung: befriedigend