The Pokémon Company International und Nintendo warnen im Story-Trailer vor der anstehenden "Dunkelheit" in der Alola-Region in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond: "Es gibt neue Gebäude und Landschaften in Alola. Aber das ist noch nicht alles! Unheilvolle Wolken verdunkeln den Himmel über Alola ... Was hat das zu bedeuten?"