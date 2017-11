In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond tritt das Legendäre Pokémon Necrozma in der mächtigen Form von Necrozma (Abendmähne), beziehungsweise Necrozma (Morgenschwingen) in Erscheinung, nachdem es von dem Legendären Pokémon Solgaleo oder Lunala Besitz ergriffen hat.