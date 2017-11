Planet of the Apes: Last Frontier



Ab sofort gesellt sich Planet of the Apes: Last Frontier zu Sonys Playlink-Aufgebot auf PC, PS4 und Xbox One dazu. Spieler haben verschiedene Möglichkeiten das Schicksal der Charaktere zu beinflussen.

22.11.2017

