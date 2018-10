Video "The Thrice Damned #1" zu Strange Brigade - 4Players.de

Mit Strange Brigade ist Rebellion eine unterhaltsame und zum Teil ausnehmend hübsche Arcade-Ballerei in einem interessanten Setting gelungen, die nichts so richtig schlecht, aber eben auch nichts so richtig gut macht. Als Solo-Abenteurer fehlt es vor allem an einer KI-Begleitung, während man sich im Online-Vierer eine visuelle Individualisierung der Spielfiguren wünscht. Die Gegnerauswahl ist zwar vielfältig, mit Zombie-Variationen, Mumien und Minotauren eben auch nicht so richtig außergewöhnlich, die Schussmechanik und Rätsel weitestgehend solide. Die Modi-Auswahl und der Umfang übertreffen zudem die einzelnen Zombie-Army-Ableger deutlich, gerade der Horde-Modus hätte aber etwas mehr Liebe in Form von selbst platzierbaren Fallen oder Barrikaden verdient gehabt. Insgesamt unterhält Strange Brigade auf solidem Niveau – nicht mehr, aber eben auch nicht weniger!