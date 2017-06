Bethesda hat auf der E3 den Nachfolger zu Wolfenstein: The New Order angekündigt. Wolfenstein 2: The New Colossus spielt in den USA der 1970er Jahre und zeigt den Widerstandskampf gegen das Regime. In einem langen Trailer zeigt der Publisher die Action und die Handlung des kommenden Shooters - natürlich mit BJ Blaszkowicz in der Hauptrolle.