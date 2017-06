Wolfenstein 2: The New Colossus: Collector's Edition

Wolfenstein 2: The New Colossus wird ebenfalls als Collector's Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Edition wird eine Actionfigur von B.J. Blazkowicz aka Terror-Billy umfassen. Die gut 30cm große Figur im Maßstab 1:6 kann mit vier Schusswaffen und/oder einem Beil ausgestattet werden.