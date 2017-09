"Sie haben Manhattan dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben New Orleans in ein Gefängnis verwandelt und verbrennen die Häuser mitsamt ihren Bewohnern". Die Rede ist von "dem Regime" in Wolfenstein 2: The New Colossus. Doch nun nimmt B.J. Blazkowicz das Heft in die Hand, kämpft gegen die Unterdrückung und zettelt mit Widerstandskämpfern eine Revolution an.