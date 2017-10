Wolfenstein 2: The New Colossus: Launch-Trailer

Obwohl Wolfenstein 2: The New Colossus erst Ende nächster Woche (am 27. Oktober 2017) erscheinen wird, hat Bethesda den Launch-Trailer schon heute veröffentlicht. In dem Clip sind B.J. (Terror-Billy) Blazkowicz, der amerikanische Widerstand, Anya (Frau von B.J.) sowie einige alte Bekannte zu sehen. Außerdem werden haufenweise Regime-Schergen ausgeschaltet ...