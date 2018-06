Wolfenstein 2: The New Colossus: Switch Launch (Spoiler-Gefahr)

Wolfenstein 2: The New Colossus wird am 29. Juni 2018 für Nintendo Switch erscheinen. Die Switch-Umsetzung, die auch Bewegungssteuerung bieten wird, entsteht in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Panic Button - unter Leitung von MachineGames. Achtung: Das Video enthält Story-Spoiler.