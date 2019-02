RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore



Loading Loading 0:47 Min.

Launch Trailer

Nicalis hat die kooperative Hack'n'Slash-Action RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore von Pixellor und REMIMORY am 25. bzw. 26. Februar 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht.

27.02.2019

Views: 461