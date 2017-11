Video "Die ersten zehn Minuten PS4 Pro" zu Doom VFR - 4Players.de

Wizard of Legend



Loading Loading 1:21 Min.

Ankündigungs-Trailer

Das Entwicklerstudio Contingent99 peilt das erste Quartal 2018 für die Veröffentlichung von Wizard of Legend an. Der Dungeon Crawler mit Roguelike-Elementen ist für PC, PS4, Xbox One und Switch geplant.

30.11.2017

Views: 148