Video "Fused+Zamasu" zu DragonBall FighterZ - 4Players.de

Bandai Namco tat gut daran, Arc System Works mit der Umsetzung eines „klassischen“ 2D-Prüglers im DragonBall-Universum zu beauftragen. Die Prügelspielspezialisten haben den Kern der Animes und Mangas mit den Effekt strotzenden, klasse animierten sowie kraftvollen Gefechten wunderbar erfasst und nicht nur damit den 3DS-Ausrutscher DragonBall Z: Extreme Butoden vergessen lassen. Steuerung und Mechanik sind so einsteigerfreundlich wie nie zuvor bei einem Arc-System-Prügler, Anfänger kommen damit schnell zu sehenswerten Erfolgserlebnissen, während sich Fortgeschrittene und Profis auf die Suche nach dem idealen Frame begeben, um die effektiven Ausweich-, Block- und Spezialmanöver zu perfektionieren. Es gibt Offline-Kämpfe und –Turniere für bis zu 16 Spieler, zumeist lagfreie Online-Matches, dazu einen spannenden Arcade-Modus sowie einen gut inszenierten Story-Modus, der einen über zwölf Stunden beschäftigen kann.. Doch während die KI vor allem bei den späteren Arcade-Matches stets das Maximum vom Spieler verlangt, ist die Geschichte zu sehr auf Wohlfühl-Atmosphäre und Durchkommen angelegt. Die Gegner fordern viel zu wenig und die Charakterstufen hätte man sich komplett schenken können. Konzeptionell ist der Weg über eine Art Spielbrett zweifellos interessant, aber es fehlt ein Überraschungsmoment, was z.B. durch Modifikatoren möglich wäre, wie es sie eigentlich schon bei Soul Caliburs Weapon Master Modus gab oder auch von Netherrealm in Injustice 2 oder Mortal Kombat X eingesetzt werden. Arc System hat ungeachtet dieses Mankos oder weiterer kleiner Schwächen wie Problemen beim Matchmaking von Ranglisten-Matches das bislang beste DragonBall-Spiel abgeliefert und sich als ernsthafte Konkurrenz von Street Fighter & Co positioniert.



Update zur PC-Version, 12.02.2018:

Während die Kämpfe technisch sauber dargestellt werden und die gleiche Dynamik ausstrahlen wie auf den Konsolen, wird das Lobbysystem von Problemen geplagt, die auch mehr als zwei Wochen nach Release nicht ausgeräumt wurden.