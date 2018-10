Video "Tactical Legacy Pack - Legacy Ops" zu XCOM 2: War of the Chosen - 4Players.de

Insgesamt macht War of the Chosen aus XCOM 2 kein deutlich schlechteres Spiel. Im Gegenteil sogar: Für sich genommen ist jede Neuerung klasse! Ich mag die mächtigen Reaper, Templer und Scharmützler mit ihren einzigartigen Fähigkeiten z.B. sehr und genieße die größere taktische Vielfalt ebenso wie häufiger auftretende Explosionen sowie die Tatsache, dass meine Soldaten von „Zombie“-Horden dazu gezwungen werden ihre relativ sichere Deckung zu verlassen. Die individuelle Charakterentwicklung erlaubt auch ohne Modifikationen wieder das Trainieren echter Spezialisten, die man in geheimen Operationen weiter ausbildet, mit neuen Startbedingungen passt man die Kampagne an eigene Vorlieben an und Freundschaften unter den Soldaten verstärken die Bindung an sie, während durch das Ermüden mancher Einheiten andere wichtig werden, denen man früher keine Beachtung geschenkt hätte – es steckt so viel Gutes in dieser Erweiterung, dass ich zeitweise sogar über einen Platin-Award nachgedacht habe. Mit fortschreitender Spieldauer wurde aber auch klar, dass das Prinzip XCOM 2 mit den neuen Inhalten überlastet ist. Der Verlauf der Gefechte, ganz besonders das starre KI-Verhalten und die bekannten Fehler beim Erkennen glaubwürdiger Sichtlinien, passen nicht zu der plötzlich überbordenden Anzahl an Fähigkeiten. Manche Gefechte erinnern mich deshalb an chaotische Fantasy-Schlachten, nicht an das überlegte Verschieben taktisch versierter, aber menschlich „kleiner“ Spezialeinheiten. Weil die Kampagne noch immer ebenso spannend ist wie die packenden Gefechte, ist auch diese Version von XCOM 2 eine sehr gute. Weil die aktuelle Entwicklung aber ein Schritt in die falsche Richtung ist, erhält War of the Chosen eine schlechtere Wertung als das Hauptspiel.