Video "Free Weekend Dezember Trailer" zu The Crew 2 - 4Players.de

Man spürt, dass Ivory Tower noch in der Findungsphase für die Ausrichtung von The Crew 2 steckt. Basierend auf dem Vorgänger, der nach holprigem Start erst mit den Erweiterungen und Inhaltspatches im Rahmen der langjährigen Unterstützung zu einem durchweg gelungenen Raser mit offener Welt gereift ist, zeigt man viele gute sowie unterhaltsame Ansätze: Über die Anzahl an Disziplinen kann man sich nicht beschweren. Fahrzeuge, die im Rahmen einer sauberen Arcade-Physik bis auf die Ausnahme der Drift-Boliden gut zu kontrollieren sind und nicht nur Rennen zu Lande, sondern auch zu Wasser und in der Luft ermöglichen, gibt es ebenfalls zuhauf. Dank eines komfortablen sowie mit nur minimalen Ladezeiten ausgestatteten Teleport-Systems darf man sich von Event zu Event hangeln, ohne auch nur einen unnötigen Meter in den komprimierten USA fahren zu müssen. Doch genau hier ist das Problem: War in The Crew die offene Welt ein essenzieller Bestandteil, ist sie hier nur noch ein Schauplatz, der kaum ausgenutzt wird - wenngleich ein zumeist sehr ansehnlicher, insofern man in den Metropolen die manchmal detailarmen oder zufällig aufgepappten Texturen ignoriert und auch dem merkwürdigen landesweiten Schneefall keine Beachtung schenkt. Man bekommt zu wenige Erkundungsreize, die ans Pad locken könnten, was neben kleinen Unstimmigkeiten wie der fehlerhaften Rücksetzfunktion schnell in Angriff genommen werden sollte. Sprich: Als offene Welt ist diese Fortsetzung eine der schwächsten, die Ubisoft in den letzten Jahren auf die Spieler losgelassen hat. Als Arcade-Rennspiel mit einem ordentlichen Umfang, sauberer Geschwindigkeit sowie abwechslungsreichen Wettbewerben auf zumeist clever designten Strecken ist The Crew 2 jedoch trotz ein paar kleiner Mankos richtig gut.