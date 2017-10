Ubisoft wird in dieser Woche nicht nur Assassin's Creed Origins veröffentlichen, sondern auch Just Dance 2018 für Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 und PlayStation 3. Das Tanzspiel umfasst 40 Songs und Zugang zu über 300 weiteren Songs durch Just Dance Unlimited, dem "Dance-On-Demand-Streaming-Dienst", der nur auf Switch, Wii U, Xbox One und PS4 verfügbar ist. Käufer der Switch-Version erhalten außerdem Zugang zur exklusiven Mario-Tanz-Map.