Video "Offizieller Ankündigungs-Trailer" zu The Elder Scrolls 5: Skyrim VR für PlayStation VR - 4Players.de

Horizon Zero Dawn



Loading Loading 1:29 Min.

E3 2017: DLC "The Frozen Wilds" im Trailer

Auf der E3-Pressekonferenz in Los Angeles hat Sony einen DLC zum Action-Rollenspiel-Hit Horizon Zero Dawn angekündigt. The Frozen Wilds spielt, wie schon der Name verrät, in verschneiten Gebieten und soll 2017 erscheinen.

13.06.2017

Views: 0