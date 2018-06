Warframe



Loading Loading 0:36 Min.

E3 2018: The Sacrifice Umbra

Digital Extremes wird das storyorientierte Update "The Sacrifice" in dieser Woche für Warframe auf PC veröffentlichen. "Im Anschluss an eine im Dezember vergangenen Jahres erschienene Story-Sequenz, die mit…

12.06.2018

Views: 18