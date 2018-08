Video "Die Wahl zwischen Pikachu und Evoli ist erst der Anfang" zu Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! für Nintendo Switch - 4Players.de

Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Die Wahl zwischen Pikachu und Evoli ist erst der Anfang

The Pokémon Company International und Nintendo haben weitere Details zu Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! veröffentlicht. Diesmal geht es um Mega-Entwicklung, Orania City und Team Rocket.