In Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! wird der Spieler über eine Bluetooth-Verbindung in der Lage sein, in Pokémon GO gefangene Pokémon in die Kanto-Region (Spielwelt in Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!) zu übertragen. Übertragene Pokémon können die Spieler auf ihren neuen Abenteuern unterstützen.