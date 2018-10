Video "Neuigkeiten aus der Meltan-Forschung: Bühne frei für Melmetal" zu Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! für Nintendo Switch - 4Players.de

NAIRI: Tower of Shirin



Launch Trailer

HomeBearStudio, Another Indie und Hound Picked Games wollen das Point'n'Click-Adventure NAIRI: Tower of Shirin am 29. November 2018 für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis soll 9,99 Euro betragen.

24.10.2018

