Wow, das hat richtig Spaß gemacht! Als treuer Begleiter von Samus Aran kann ich nur den Hut ziehen. Mercury Steam hat mich schon in Castlevania: Lords of Shadows begeistert und sie demonstrieren auch hier ihre Designqualitäten. Bei allem Lob für die Spanier darf man Yoshio Sakamoto natürlich nicht vergessen, der als Producer von Nintendo maßgeblich beteiligt war. Sie haben nicht einfach ein altes Metroid vom GameBoy modernisiert, sondern eines der technisch und inhaltlich besten Spiele seiner Art entwickelt. Es gibt viele Interpretationen von Abenteuern in der Seitenansicht - von Hollow Knight über Headlander oder Song of the Deep bis Ori and the Blind Forest. Aber das hier hat auch im Kampf sowie der Akrobatik richtig Biss und trifft meinen Nerv mit seinem angenehm hohen Anspruch. Zwar ist die Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig, manche Gegner tauchen zu oft auf, das Sammeln von DNS kann müßig sein und die amiibo-Exklusivitäten nerven. Aber das ist sowohl eine kreative Hommage an die Traditionen als auch über den Konter, die Rätsel sowie die Inszenierung ein frischer Impuls für die Reihe. Hier wird man auf allerhöchstem Niveau unterhalten und durchstreift die bisher ansehnlichsten 3D-Kulissen. Einen besseren Sargnagel für den 3DS konnte es gar nicht geben!