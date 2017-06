Video "E3 2017: Vorstellungs-Trailer" zu Unto The End - 4Players.de

Im Rahmen der E3 2017 hat Digital Uppercut Productions einen 2D-Plattformer der 2 Ton Studios angekündigt. Unto The End erzählt laut den Entwicklern die Geschichte eines Vaters, der auszieht um Rache an einem Monster zu nehmen, das seine Familie ermordet hat. Der Spieler soll in harten Kämpfen bestehen müssen und Entscheidungen treffen. Unto The End erscheint unter anderem für PS4 und soll 2018 verfügbar sein.