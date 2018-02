In TT Isle of Man können bis zu acht Spieler im Mehrspieler-Modus antreten und versuchen, an die Spitze der weltweiten Rangliste zu fahren. TT Isle of Man ist die offizielle Simulation des Motoradrennens und wird ab dem 16. März auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die PC-Version folgt am 30. März.