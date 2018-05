Post Scriptum: The Bloody Seventh: Teaser

An diesem Wochenende findet ein Test-Wochenende von Post Scriptum: The Bloody Seventh für PC auf Steam für Vorbesteller statt. Im Gegensatz zu vielen anderen Multiplayer-Shootern im Zweiten Weltkrieg sollen historische Fakten und das taktische Vorgehen im Vordergrund stehen. Post Scriptum steht in unterschiedlichen Editionen zur Verfügung; ab 27,99 Euro.