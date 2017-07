Video "Video-Klassiker" zu Crash Bandicoot - 4Players.de

schrieb am 30.06.2017 um 21:26 Uhr

Die Mechanik der PS1 hatte Probleme Tiefen/Perspektive darzustellen, 2D Texturen wurden über dreieckige Polygonen dargestellt und die Transformation dieser beim bewegen der Kamera wurden anders erledigt, als man das von heutigen Spielen gewohnt ist.Ein wenig wie das erste Doom versuchte mit 2D Mechaniken, ein 3D Spiel zu sein.Auf Englisch wurde das schon hier bei Youtube erklärt (Video: Wipeout:Setting the tone for a new generation Part1).