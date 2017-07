http://video.4players.de/v1/2017/07/Lawbreakers-Spielszenen-Exklusiv.mp4

Noch bevor Codemasters im Jahr 1991 mit Micro Machines erstmals seine kultige Mehrspieler-Granate zündete, konnte man sich bereits in der Spielhalle und später auch zu Hause mit Ivan "Ironman" Stewart's Super Off Road vergnügen, um sich in Mini-Flitzern heiße Duelle auf den Pisten zu liefern. Wir lassen Revue passieren, was das Rennspiel mit dem sperrigen Namen ausgezeichnet hat...