The Walking Dead: The Final Season: Live-Gameplay-Demo (Comic-Con): Der Auftakt

Bei der Comic-Con in San Diego hat Telltale Games den Auftakt von The Walking Dead: The Final Season gezeigt und im Anschluss daran die Aufzeichnung der "Live-Gameplay-Demo" veröffentlicht. Zu sehen sind die ersten 15 Minuten aus der ersten Episode der finalen Staffel, die am 14. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. "The Final Season" wird später im Laufe des Jahres auch auf Switch erscheinen.