Arcade Spirits



Termin-Trailer

Fiction Factory Games und PQube wollen die fiktionale Visual Novel Arcade Spirits, in welcher der Videospiele-Crash 1983 nie stattgefunden hat, am 12. Februar 2019 für PC, Mac und Linux (Steam) veröffentlichen.

13.12.2018

