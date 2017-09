Video "Launch-Trailer" zu Another Lost Phone: Laura's Story - 4Players.de

Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars



Loading Loading 1:11 Min.

Tokyo Game Show 2017: Trailer

Konami und Cygames haben Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars für PlayStation 4 and PC (Steam) bei der PlayStation-TGS-Pressekonferenz 2017 angekündigt. Es soll im Frühjahr 2018 in Japan…

19.09.2017

Views: 444