Bury Me, My Love: Launch Trailer

Das BAFTA-nominierte Instant-Messaging-Abenteuer Bury me, my Love (Begrabe mich, mein Schatz) erscheint heute für 4,99 Euro auf PC (Steam) und Switch. Das Spiel erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die dem Syrienkonflikt entkommen will und behandelt dabei auch eine Liebesgeschichte von gewöhnlichen Leuten in außergewöhnlichen Situationen.