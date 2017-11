In der nächsten Woche, am 28. November 2017, wird Black Mirror für PC/Mac/Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und mit dem Trailer soll auf das "Gothic-Horror-Adventure" eingestimmt werden. Black Mirror wird vom Bremer Studio KING Art Games (The Book of Unwritten Tales, Die Zwerge, The Raven) entwickelt und von THQ Nordic vertrieben.