Jurassic World Evolution: Dev Diary 1: Welcome to Jurassic World

Im ersten Video-Tagebuch sprechen die Entwickler (Frontier Developments) über die Grundlagen von Jurassic World Evolution. Sie beginnen mit den Inseln, der Spielwelt, den drei Spielstilen und kommen letztendlich auf die Figuren wie Dr. Ian Malcolm zu sprechen. Das Aufbauspiel wird zuerst in digitaler Form am 12. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen