Video "Video-Vorschau" zu Anno 1800 für PC - 4Players.de

Mutant Year Zero: Road to Eden



Release Date Announcement Trailer

Im neuen Trailer zu Mutant Year Zero: Road to Eden verraten The Bearded Ladies und Funcom, dass das Taktik-Abenteuer am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

21.08.2018

