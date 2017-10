Video "Teaser-Trailer" zu The Talos Principle VR - 4Players.de

Schön, dass Croteam sein Puzzle-Highlight auch noch für Rift und Vive umgesetzt hat, denn das enstpannte Knobeln passt hervorragend zu VR: Wenn man verwundert durch die geheimnisvollen Tempel schreitet, fühlt man sich beim Umschauen mit dem Headset wie in einer fremdartigen Welt. Auch spielerisch ist The Talos Principle wie gemacht für VR, da beim Grübeln ständig das räumliche Denken auf die Probe gestellt wird. Wie in der Deluxe-Edition für PS4 ist komplette deutsche Sprachausgabe dabei und vor allem die Erweiterung "Road to Gehenna" enthalten, die den Kopf nochmal so richtig zum Qualmen bringt. Freut euch auf anspruchsvolle Knobelei à la Portal und eine interessante Geschichte, die das Menschsein thematisiert. Schön auch, dass viele Optionen der Fortbewegung zur Wahl stehen. Wer keine der Teleportations-Varianten mag und lieber klassisch durch die Kulisse laufen möchte, sollte allerdings einen Spielerechner mit relativ flotter Grafikkarte nutzen. Mit der Minimalkonfiguration und einer GTX 970 kann es zu kleinen Rucklern kommen, die in VR natürlich stärker stören als auf dem Monitor (Croteam empfiehlt eine GTX 1070). Auch ein paar kleine Bugs störten manchmal den Spielfluss. Für VR-Verhältnisse sehr stark ist dagegen der Umfang: Mit drei möglichen Enden sowie einem Sammelsurium an cleveren Logik- und Physikaufgaben wird man mehr als fünfzehn Stunden sehr gut unterhalten.