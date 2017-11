Reigns: Her Majesty von Nerial und Devolver Digital wird am 7. Dezember 2017 im App Store, bei Google Play und via Steam für PC erscheinen. In dem digitalen Kartenspiel in Tinder-Manier trifft man königliche Entscheidungen per "Links- bzw. Rechts-Wisch". Der erste Teil hat sich fast zwei Millionen Mal verkauft.