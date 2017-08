Brace Yourself Games, die Macher von Crypt of the NecroDancer, haben die Städtebau-Simulation Industries of Titan für PC angekündigt. In dem Strategiespiel errichtet man eine ausgedehnte Industriestadt auf dem Saturnmond Titan. Dabei konkurriert man mit anderen großen Häusern um Ressourcen, Territorium und Macht. Gespielt wird in pausierbarer Echtzeit.