Hokuto ga Gotoku



Loading Loading 1:56 Min.

Ankündigung

Das Yakuza-Studio von SEGA hat Hokuto ga Gotoku für PlayStation 4 angekündigt. Das Spiel auf Basis des Mangas "Fist of the North Star" (Hokuto no Ken) soll im nächsten Jahr in Japan erscheinen. In dem…

26.08.2017

Views: 442