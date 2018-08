The Dark Pictures Anthology - Episode 1:...



Auf der gamescom 2018 konnten wir erste Schritte in Super Massive Games "Dark Pictures Anthology" machen. In der ersten Folge "Men of Medan" dreht sich alles um ein mysteriöses Geisterschiff.

28.08.2018

