Nintendo of Europe und bitComposer Interactive haben Schlag den Star - Das Spiel für Switch veröffentlicht. Ende Oktober soll noch eine Umsetzung für Wii U folgen. In dem von den "Lost the Game Studios" in Hamburg entwickelten Titel können bis zu vier Personen (1 gegen 1 oder 2 gegen 2) in typischen Minispielen gegeneinander antreten.