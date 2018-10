Call of Duty: Black Ops 4: Zombies - Blood of the Dead Trailer

In Call of Duty: Black Ops 4 wird es drei "vollwertige" Zombies-Abenteuer geben: IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead. Die letztgenannte Variante, Blood of the Dead, stellen die Entwickler im Video ausführlicher vor: "Auf ihrer Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, steigen Richtofen, Dempsey, Takeo und Nikolai in ein geheimes Laboratorium unterhalb von Alcatraz hinab."