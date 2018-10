Video "Das erste Blackout-Gefecht" zu Call of Duty: Black Ops 4 - 4Players.de

Hitman 2

1:14 Min.

Ghost Mode Reveal

Mit dem "Ghost Mode" hält ein kompetitiver Multiplayer-Modus Einzug in Hitman 2. In diesem Online-Multiplayermodus treten zwei Spieler als konkurrierende Profikiller gegeneinander an (1-gegen-1). Beide Spieler…

12.10.2018

Views: 137