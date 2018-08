4Players



Loading Loading 7:18 Min.

News des Tages 15.08.2018

Heute: Mit Through the Darkest of Times hat das erste Spiel mit Hakenkreuzen eine USK-Jugendfreigabe erhalten, deutsche Entwickler verlieren Marktanteile am Heimatmarkt und Crystal Dynamics rüstet auf.

15.08.2018

Views: 134