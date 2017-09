Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Tokyo Game Show 2017: Trailer *lang*

Im Zuge der Tokyo Game Show 2017 hat Konami nachgelegt und einen über viereinhalb Minuten langen Trailer zu Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars bereitgestellt, der mehr Spielszenen aus dem Remaster von Zone of the Enders: The Second Runner für PC und PlayStation 4 (PSVR) zeigt.